Песков заявил о необходимости проверить сведения о размещении базы БПЛА в Финляндии

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Информацию о якобы предложении Финляндии разместить в стране базу разведывательных БПЛА вдоль границы с Россией необходимо проверить, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В момент, когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ", – уточнил Песков.

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал сведения финской телерадиокомпании Yle о том, что власти Финляндии предложили НАТО разместить базу разведывательных беспилотников RQ-4D для сбора информации. По данным издания, вероятным местом размещения базы может стать Пирккала.

Ранее Песков заявил, что Россия в судебном порядке будет оспаривать арест российских объектов недвижимости в Финляндии украинской стороной.

Речь идет об аресте участка земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) после запроса украинской энергетической компании "Нафтогаз". По данным журналистов, арест вступил в силу 24 октября. Он относится к участку площадью 3 326 квадратных метров.