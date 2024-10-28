Helsingin Sanomat: Финляндия наложила арест на участок земли РЦНК

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Суд Финляндии наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) после запроса украинской энергетической компании "Нафтогаз", пишет газета Helsingin Sanomat.

Как говорится в материале издания, арест вступил в силу 24 октября. Он наложен на участок площадью 3 326 квадратных метров в Хельсинки.

"Конфискация означает, что имущество не может быть передано, заложено или отчуждено", – отмечают авторы материала.

Ранее Финляндия закрыла два временных контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе – в Париккале и Инари. Согласно соглашению между Москвой и Хельсинки, вопрос об открытии и закрытии таких погранпунктов принимается главой Пограничной службы Финляндии и главой Пограничной службы России.

Отмечалось, что открытие погранпунктов в будущем возможно в соответствии с соглашением о пункте пропуска.