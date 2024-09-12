IltaSanomat: финские школьники на экскурсии незаконно пересекли границу с РФ

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Финские школьники незаконно пересекли границу с Россией во время экскурсии к реке Коккола, пишет RT, ссылаясь на финскую газету IltaSanomat.

Несколько учеников отделились от основной группы, целенаправленно отправились к границе и перешли ее. Несовершеннолетние также сняли на видео, как они проходят мимо пограничного столба.

В данный момент началось расследование инцидента.

В конце августа пограничная служба Финляндии задержала троих граждан Франции, перешедших границу с Россией. По данным службы, французы были в Париккале, что находится недалеко от границы с российской Карелией. В какой-то момент они пересекли государственную границу и на пару минут оказались на территории РФ. В этот момент их встретил патруль пограничной службы.

Сотрудники также отметили, что они видели знаки на финской стороне пограничной зоны и запрет на передвижение, но проигнорировали их.