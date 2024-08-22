22 августа, 11:50Политика
ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в Судже журналистами США и Киева
Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"
ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении журналистов из США и Украины за незаконное пересечение госграницы РФ в Курской области, передает ТАСС.
Корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш и украинские журналисты Олеся Боровик и Диана Буцко подозреваются в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации и проведении видеосъемки в районе Суджи.
До этого ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Судже Курской области итальянскими журналистами Симони Трайни и Стефани Баттистини. Посла Италии в РФ Чечилию Пиччони вызвали в связи с этим в МИД.
Также МИД РФ выразил протест временному поверенному США Стефани Холмс из-за проникновения американских журналистов в Курскую область. Американские корреспонденты занимались пропагандистским освещением преступлений киевского режима, уточнили в министерстве. Кроме того, они засвидетельствовали участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию РФ.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного посещения западными журналистами Курской области будет рассматриваться отдельно. По словам дипломата, это касается представителей СМИ всех стран.
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