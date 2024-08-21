РФ рассмотрит каждый случай незаконного посещения западными журналистами Курской области

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Каждый случай незаконного посещения западными журналистами Курской области будет рассматриваться отдельно, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, это касается представителей СМИ всех стран.

"Каждый этот случай будет, безусловно, на контроле, будет проводиться по нему проверка, он будет отслеживаться", – подчеркнула Захарова.

Ранее посла Италии в РФ Чечилию Пиччони вызвали в МИД. Причиной для этого стало незаконное проникновение журналистов итальянской государственной телерадиокомпании Rai в Курскую область.

Позже ФСБ возбудила уголовное дело по факту произошедшего в отношении журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

Кроме того, российские правоохранительные органы изучают действия журналистов американской газеты The Washington Post в Судже Курской области. Представители газеты попали на территорию Курской области в сопровождении украинских войск.

