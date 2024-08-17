Захарова указала на ложь в репортажах итальянских журналистов о Курской области

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Факты в репортажах журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, которые незаконно проникли на территорию Курской области, были переписаны. Об этом в эфире канала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, эксперты проанализировали материалы журналистов и убедились в том, что фактология в них была переписана и "поставлена с ног на голову".

"То есть, черное называлось белым, а белое называлось черным", – подчеркнула дипломат.

16 августа посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ. Причиной для этого послужило незаконное проникновение журналистов итальянской государственной телерадиокомпании Rai в Курскую область. Сотрудники СМИ сделали это в целях освещения атаки ВСУ на российский регион. Дипломаты выразили послу решительный протест в связи с произошедшим.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военнослужащих, 41 танк и 40 БТР.

Вместе с тем, по словам командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, российские войска контролируют обстановку на курском направлении.

