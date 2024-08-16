МИД РФ вызвал посла Италиии из-за незаконного проникновения журналистов в Курскую область

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Посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в министерство иностранных дел РФ, сообщается на сайте российского ведомства.

В министерстве отметили, что причиной для этого послужило незаконное проникновение журналистов итальянской государственной телерадиокомпании RAI (Radiotelevisione italiana) на территорию Курской области. Сотрудники СМИ сделали это в целях освещения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион. Дипломаты выразили послу решительный протест в связи с произошедшим.

"Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима", – подчеркнули в МИД.

Действия итальянских журналистов нарушают Уголовный Кодекс РФ, отметили в ведомстве. Компетентные ведомства России уже приступили к работе над установлением обстоятельств случившегося, чтобы дать действиям итальянцев правовую оценку и принять необходимые меры.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в обстреле ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка понесут суровое наказание. Россия призвала мир и международные организации осудить массовое убийство киевским режимом мирных жителей.