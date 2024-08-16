Захарова назвала "очередным перформансом" запрос ООН на посещение регионов РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "очередным перформансом" запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на посещение Брянской, Белгородской и Курской областей.

По словам дипломата, эксперты вновь не заинтересовались правами человека, даже несмотря на очевидный теракт в отношении жителей Курской области со стороны ВСУ.

"Мы имеем дело с очередным перформансом, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента. В данном случае еще и с особым цинизмом", – цитирует Захарову ТАСС.

Она добавила, что эксперты УВКПЧ ООН будут приняты в постпредстве России в Женеве для того, чтобы "ликвидировать безграмотность и притушить цинизм".

УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными.

В Совфеде отметили, что эта просьба в данный момент трудно осуществима, поскольку правозащитникам никто не сможет обеспечить должную безопасность. Там таже допустили, что это может быть специально подготовленная акция, чтобы "обелить" украинские Вооруженные силы и "налить грязь" на российскую армию.

Бои с украинскими военными в Курской области продолжаются с 6 августа. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.