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17 августа, 17:44

ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в Судже итальянскими журналистами

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Судже Курской области итальянскими журналистами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что следователи расследуют дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ в отношении журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

"Также проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска "Суджа" иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

16 августа посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ. Причиной для этого послужило незаконное проникновение журналистов итальянской государственной телерадиокомпании Rai в Курскую область. Сотрудники СМИ сделали это в целях освещения атаки ВСУ на российский регион. Дипломаты выразили послу решительный протест в связи с произошедшим.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3 160 военнослужащих, 44 танка и 43 бронетранспортера.

Вместе с тем, по словам командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, российские войска контролируют обстановку на курском направлении.

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