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МИД РФ вызарил протест временному поверенному США Стефани Холмс из-за проникновения американских журналистов в Курскую область, сообщается в пресс-службе ведомства.

Американские корреспонденты занимались пропагандистским освещением преступлений киевского режима, уточнили в министерстве. Кроме того, они засвидетельствовали участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию РФ.

Соответствующие действия, считают в МИД, не совпадают со словами администрации действующего президента США Джо Байдена о том, что Америка якобы не причастна к нападению украинских неонацистов на Россию. Министерство выразило уверенность, что таким образом Штаты сами доказали свою непосредственную вовлеченность в конфликт на стороне ВСУ.

Также министерство проинформировало, что в отношении граждан США, причастных к этим преступлениям, будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности согласно УК РФ.

"Кроме того, четко дано понять, что все иностранные "специалисты" и наемники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных сил Российской Федерации", – заключили в МИД РФ.

Официальный представитель министерства Мария Захарова уже ранее отмечала, что российские правоохранительные органы изучают действия журналистов американской газеты The Washington Post в Судже Курской области. Издание выпустило статью о ситуации в Судже, где рассказывается, что журналисты газеты попали на территорию Курской области в сопровождении украинских войск.

По ее словам, квалифицировать этих журналистов можно только как предателей профессии. Характер их материалов, включая постановочные сцены с военнопленными и мирными жителями, считает Захарова, указывает на то, что основная задача этого заключается в сокрытии преступлений Киева, дестабилизации и манипулировании общественным мнением.