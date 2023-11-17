В Белоруссии задержали двух граждан Польши при пересечении границы на лодке

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Два поляка были задержаны в Белоруссии за незаконное пересечение границы с помощью лодки. Государственный погранкомитет республики сообщил о происшествии на своем официальном сайте.

"Ночью 16 ноября в Брестском районе пограничники выявили двух граждан Польши. Они незаконно пересекли границу Белоруссии на надувной лодке с мотором. Мужчин задержали на берегу реки Буг", – отмечается в публикации.

2 ноября граница Белоруссии была нарушена польским самолетом. В белорусском министерстве иностранных дел послу Польши Мартину Войцеховскому выразили решительный протест и потребовали принять меры по исключению подобных случаев в будущем.

До этого похожая ситуация между странами произошла в сентябре, когда границу пересек польский вертолет. В МИД Белоруссии заявили о необходимости расследования.



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