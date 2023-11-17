17 ноября, 16:04Происшествия
В Белоруссии задержали двух граждан Польши при пересечении границы на лодке
Фото: depositphotos/TatsianaHrak
Два поляка были задержаны в Белоруссии за незаконное пересечение границы с помощью лодки. Государственный погранкомитет республики сообщил о происшествии на своем официальном сайте.
"Ночью 16 ноября в Брестском районе пограничники выявили двух граждан Польши. Они незаконно пересекли границу Белоруссии на надувной лодке с мотором. Мужчин задержали на берегу реки Буг", – отмечается в публикации.
2 ноября граница Белоруссии была нарушена польским самолетом. В белорусском министерстве иностранных дел послу Польши Мартину Войцеховскому выразили решительный протест и потребовали принять меры по исключению подобных случаев в будущем.
До этого похожая ситуация между странами произошла в сентябре, когда границу пересек польский вертолет. В МИД Белоруссии заявили о необходимости расследования.
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