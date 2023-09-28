В Белоруссии заявили протест временному поверенному Польши из-за нарушения границы

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Временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войцеховскому заявлен решительный протест из-за нарушения польским вертолетом государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

"Замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши", – сказано в заявлении ведомства.

В МИД добавили, что польская сторона должна немедленно организовать расследование произошедшего и сообщить Белоруссии о его итогах. Также Варшаве нужно принять меры, чтобы в дальнейшем подобного не повторялось.

Ранее в Минске сообщили, что воздушное судно Польши два раза нарушило государственную границу Белоруссии. Уточнялось, что сначала вертолет проник на территорию страны до полутора километров. Еще через час воздушное судно повторно нарушило границу, углубившись на 300 метров. По этой причине в воздух несколько раз поднималась дежурная авиация.

В белорусском оборонном ведомстве отметили, что приведенные сведения подтверждаются информацией объективного контроля.

После этого оперативное командование генштаба Вооруженных сил Польши опровергло сообщение Минска о нарушении польским вертолетом границы Белоруссии.

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