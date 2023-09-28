Польское командование опровергло заявление Минска о нарушении границы Белоруссии

Фото: 123RF/algisb

Оперативное командование генштаба Вооруженных сил Польши опровергло сообщение Минска о нарушении польским вертолетом границы Белоруссии.

"Сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности. Это подтверждается записями системы управления полетом и радиолокационных станций – такого события не произошло", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее в Минске сообщили, что воздушное судно Польши два раза нарушило государственную границу Белоруссии. Уточнялось, что сначала вертолет проник на территорию страны до полутора километров. Еще через час воздушное судно повторно нарушило границу, углубившись на 300 метров. По этой причине в воздух несколько раз поднималась дежурная авиация.

В белорусском оборонном ведомстве отметили, что приведенные сведения подтверждаются информацией объективного контроля.



Польша решила отправить около 10 тыс военных на границу с Белоруссией