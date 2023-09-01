Военный вертолет Польши нарушил границу Белоруссии

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Польский военный вертолет нарушил границу Белоруссии в Берестовицком районе Гродненской области. Об этом сообщается в телеграм-канале белорусского Госпогранкомитета.

Инцидент произошел днем в пятницу, 1 сентября.

"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1 200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно", – говорится в сообщении.

На этом фоне белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича. Ведомство потребовало объяснить, почему польский вертолет нарушил границу чужой страны. Вместе с этим министерство призвало организовать тщательное расследование инцидента, передает сайт МИД Белоруссии.

Ранее российский МиГ-31 не допустил нарушения границы "Посейдоном" Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем. В Минобороны уточняли, что при приближении истребителя РФ норвежское воздушное судно развернулось.