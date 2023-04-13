Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

"МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что после разворота иностранного самолета от границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования, нарушения границ не допущено.

Полет МиГ-31 был осуществлен в соответствии с международным регламентом использования воздушного пространства над нейтральными водами и опасного сближения с воздушным судном другой страны.

Накануне произошла похожая ситуация, когда российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет Р-3С "Орион" над Балтийским морем. Воздушное судно РФ после этого благополучно вернулось на аэродром базирования.

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