Власти Молдавии назвали причину временного закрытия воздушного пространства

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Временное закрытие воздушного пространства над Молдавией было вызвано обнаружением неопознанного летающего объекта (НЛО), похожего на метеозонд. Об этом сообщает Управление гражданской авиации со ссылкой на данные министерства обороны республики.

"Согласно данным Минобороны, в 12:30 (в 13:30 по московскому времени) в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки был обнаружен неопознанный летательный объект малых размеров, похожий на метеозонд", – приводит заявление ведомства ТАСС.

Возможности идентификации объекта и наблюдения за его траекторией усложнили метеоусловия. Поэтому полеты в небе над страной были временно закрыты для гражданских самолетов.

Полеты над Молдавией были временно приостановлены с 11:24 14 февраля. В 14:47 воздушное пространство над страной вновь открыли.



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