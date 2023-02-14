16:28Транспорт
Молдавия вновь открыла свое воздушное пространство
Фото: depositphotos/Feverpitch
Власти Молдавии вновь открыли свое воздушное пространство после трехчасового ограничения. Об этом сообщает Управление гражданской авиации.
Воздушное пространство ранее было закрыто в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Ограничение вступило в силу с 11:24 14 февраля.
"В 14:47 (в 15:47 по московскому времени) воздушное пространство было вновь открыто", – цитирует ведомство ТАСС.
До этого в Молдавии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны ракетой. После этого в МИД страны вызвали посла РФ Олега Васнецова, поскольку посчитали пролетевшую ракету российской.
Молдавия закрыла свое воздушное пространство
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