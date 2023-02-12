Кадыров ответил на заявления Киева о "планах" России захватить Молдавию

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Россия изменит собственные границы тогда, когда сама этого захочет. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадров.

Заявление Кадырова стало ответом на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова, который ранее сообщил, что РФ якобы планирует захватить Молдавию. Помимо этого, Данилов предсказал России "распад на десяток стран".

"Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной", – написал глава Чечни.

По словам Кадырова, для выполнения возможного приказа у России есть необходимые силы и техника.

На заявление Данилова о распаде России Кадыров ответил, что подобного никогда не произойдет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед членами Евросовета, заявил, что Киев перехватил якобы план России по дестабилизации демократического строя в Молдавии.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не информированы о подобном якобы плане. По его словам, уточнить подобную информацию нужно у Зеленского.



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