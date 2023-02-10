В Кремле не знают об озвученном Зеленским плане дестабилизации ситуации в Молдавии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Кремле не располагают информацией, о каком якобы перехваченном плане дестабилизации ситуации в Молдавии говорил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого украинский лидер, выступая перед представителями Евросовета, сообщил, что разведка страны перехватила якобы план России по разрушению демократического порядка в Молдавии.

"Это нужно обращаться к господину Зеленскому, мы не знаем, о чем идет речь", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что следующей целью Запада после Украины может стать Молдавия. По его словам, президент республики Майя Санду "готова на все".

При этом глава пресс-службы молдавского МИД Даниел Водэ сообщил, что подобные заявления не соответствуют действительности.

Кроме того, в Минобороны Молдавии сообщили, что военнослужащими было зафиксировано нарушение воздушного пространства страны ракетой, которая была выпущена в сторону Украины. Инцидент зафиксировали в 11:18 по московскому времени.

На фоне произошедшего в МО республики заявили, что резко осуждают подобные действия и следят за ситуацией.



На место следующей Украины Запад присматривает Молдавию – Лавров

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