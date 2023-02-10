Песков переадресовал вопрос о ракете в воздушном пространстве Молдавии в Минобороны РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о ракете в воздушном пространстве Молдавии.

"Нет, не мог бы это прокомментировать. Это связано непосредственно с самой специальной военной операцией, это вопросы Минобороны", – ответил он журналистам.

Ранее сообщалось, что молдавские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства республики ракетой, выпущенной в сторону Украины. Инцидент произошел в 11:18 по московскому времени.

Сотрудники спецслужб внимательно следят за ситуацией в регионе. В министерстве обороны Молдавии подчеркнули, что решительно осуждают нарушение воздушного пространства страны.

Позднее российского посла в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики из-за якобы нарушения воздушного пространства страны ракетой.

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