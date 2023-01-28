Молдавия передаст Украине партию гуманитарной помощи на 890 тысяч долларов

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Правительство Молдавии передаст Киеву гуманитарную помощь из резервов МВД и Минздрава в размере 890 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина республики.

Соответствующее решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям в ходе заседания в субботу, 28 января.

"Общая стоимость партии составляет около 16,8 миллиона леев (892 тысячи долларов. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

В гуманитарный пакет помощи входят лекарства и оборудование для системы энергетики. Также Украине передадут палатки, комплекты постельного белья, посуду, медицинские маски и одежду.

Данная партия гумпомощи станет для Киева четвертой.

Ранее стало известно, что в Международном валютном фонде рассматривают варианты очередной поддержки украинской стороны на сумму до 16 миллиардов долларов.

Проект пустят в дело в случае выполнения нескольких условий, в том числе при одобрении со стороны государств "Большой семерки" и украинских кредиторов, которые занимаются обеспечением долговой устойчивости страны.

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