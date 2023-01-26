МВФ рассматривает возможность нового пакета помощи Украине

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В Международном валютном фонде рассматривают варианты очередной поддержки украинской стороны на сумму до 16 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, проект пустят в дело в случае выполнения нескольких условий, в том числе при одобрении со стороны государств "Большой семерки" и украинских кредиторов, которые занимаются обеспечением долговой устойчивости страны.

Если программа будет одобрена, то в первый год Киеву предоставят от 5 до 7 миллиардов долларов. По информации СМИ, план хотят согласовать до конца марта.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что американская сторона готова смягчить санкционное давление в отношении России, если Украина и РФ придут к мирным переговорам. По ее словам, госсекретарь Штатов Энтони Блинкен также одобрил бы эту идею.

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