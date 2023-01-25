Медведев заявил, что США и Германия могут остановить "тиканье ядерных часов"

Фото: kremlin.ru

Лидеры США и ФРГ могут остановить тиканье часов Судного дня. С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.

"Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела", – заявил он в ответ на вопрос, как отодвинуть стрелку часов Судного дня назад.

Так он прокомментировал то, что ученые перевели стрелки часов Судного дня на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи". По мнению специалистов, конфликт России с Украиной может легко выйти из-под контроля и привести к плачевным последствиям для всего мира.

Часы Судного дня призваны демонстрировать серьезность угроз, существующих в настоящий момент в мире. Положение стрелки до полуночи отражает степень уязвимости человечества перед лицом катастроф, связанных с изменением климата, ядерным оружием и разрушительными технологиями в других областях.

Ранее Медведев предупредил, что проигрыш России в конфликте на Украине может привести к ядерной войне. Так он прокомментировал заявления западных политиков, заявлявших о том, что мир будет установлен, когда российская сторона потерпит поражение.



Стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"

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