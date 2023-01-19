Медведев заявил, что проигрыш РФ в конфликте на Украине может привести к ядерной войне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что проигрыш России в конфликте на Украине может привести к ядерной войне. Так он ответил на заявления западных политиков, которые говорят о том, что мир будет установлен, когда российская сторона потерпит поражение. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

Медведев напомнил, что подобные заявления прозвучали на форуме в Давосе.

"Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", – говорится в его публикации.

По мнению Медведева, это должно быть очевидно для всех.

Ранее зампред Совбеза заявил о выработке новых международных правил для проведения переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что теперь стоит признать самоопределение народа бывших территорий Украины.

Вторым условием Медведев отметил выработку специальных международных норм, которые рассчитаны на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения.

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