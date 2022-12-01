Лавров назвал огромным риск ядерной войны при любом столкновении ядерных держав

Фото: kremlin.ru

Риск перерастания любого столкновения между ядерными державами в ядерную войну огромен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он напомнил о совместном заявлении президентов РФ и США, в котором говорилось о невозможности выиграть ядерную войну, поэтому ее нельзя развязывать.

"Есть соответствующее аналогичное заявление уже пяти ядерных государств, причем мы, как я уже говорил, готовы были пойти дальше и сказать, что не только нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами", – отметил Лавров.

Глава МИД РФ рассказал, что Москва с тревогой наблюдает за обвинениями Запада в подготовке провокаций Россией с использованием ядерного оружия. При этом он напомнил, что США, Великобритания и Франция наращивают свое участие в войне, которую они ведут "руками украинцев".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что идея о ядерной войне со временем становится более приемлемой в обществе. По его словам, этот факт вызывает беспокойство. Он также выразил мнение, что это последствие того, как люди, не заставшие войн и сопутствующих тягот, воспринимают угрозу как в компьютерной игре.



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