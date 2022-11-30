Зеленский заявил, что РФ не станет применять ядерное оружие

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Владимир Путин не будет применять ядерное оружие для разрешения конфликта вокруг Украины, утверждает украинский лидер Владимир Зеленский.

"Я не думаю, что он (Путин. – Прим. ред.) применит ядерное оружие", – заявил политик.

Таким мнением президент Украины поделился во время мероприятия, организованного газетой New York Times. Сам Зеленский участвовал в нем дистанционно.

Его мнение разделяет и президент Соединенных Штатов Джо Байден. Американский лидер заявил, что не верит в вероятность применения Путиным ядерного оружия. Однако в Вашингтоне не отрицают возможность такого развития событий.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данный вопрос, отметив, что постоянные упражнения США и государств Евросоюза в ядерной риторике являются чрезвычайно пагубной практикой. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не желает принимать в них участия.

Путин заявил, что не видит смысла в ядерном ударе по Украине

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