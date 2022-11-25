Генерал Соболев раскритиковал сторонников ядерного удара

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев раскритиковал сторонников ядерного удара. Об этом сообщает НСН.

Он подчеркнул, что ядерный удар повлечет за собой гибель огромного количества мирных жителей.

"Ни с военной, ни с политической точки зрения, а чисто с человеческой: никаких ядерных ударов по Украине наносить нельзя. Если кто-то об этом говорит, то он или не понимает, либо у него с головой что-то там", – заявил Соболев.

Генерал отметил, что не представляет себе человека, который в здравом уме и трезвой памяти скажет, что нужно наносить тактические ядерные удары.

"От ядерных ударов погибнут примерно 90% мирных жителей и, может, 10% военнослужащих, потому что они лучше защищены", – подчеркнул он.

Соболев выразил мнение, что удары нужно наносить по инфраструктуре, связанной с поставками вооружения и техники, которые осуществляют западные союзники Киева.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал власти США вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие. Кроме того, он потребовал от американской стороны ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил, что не верит в вероятность применения Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом в Вашингтоне не отрицают возможность такого развития событий.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневные упражнения американской стороны и государств Евросоюза в ядерной риторике являются чрезвычайно пагубной практикой. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не желает принимать в них участия.



Путин заявил, что не видит смысла в ядерном ударе по Украине

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