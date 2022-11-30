Идея ядерной войны со временем становится все более приемлемой в обществе – Рябков

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Идея о возможности ядерной войны со временем становится все более приемлемой в обществе, что вызывает беспокойство, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его мнению, это одно из опасных последствий того, как новые поколения людей, которые не заставали войн и сопутствующих тягот, воспринимают эту угрозу как компьютерную игру.

"И это опасно, неприемлемо с нашей точки зрения", – сказал он в эфире телеканала RT.

Дипломат добавил, что Россия все еще придерживается своей ядерной доктрины и принципа, согласно которому ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал власти США вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие. Кроме того, он потребовал от американской стороны ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил, что не верит в вероятность применения Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом в Вашингтоне не отрицают возможность такого развития событий.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневные упражнения американской стороны и государств Евросоюза в ядерной риторике являются чрезвычайно пагубной практикой. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не желает принимать в них участия.



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