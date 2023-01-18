Медведев назвал условия для переговоров России и Украины

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о выработке новых международных правил для проведения переговоров Москвы и Киева. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Опять вспоминают принципы международного права как основу для ведения переговоров. Универсальные принципы публичного права народов, безусловно, важны, но проблема всегда была в их толковании", – написал Медведев.

По словам зампреда Совбеза РФ, два из семи принципов, которые содержатся в Уставе ООН, по-разному понимают Россия и другие страны. Первый принцип – это принцип самоопределения наций, второй – принцип добросовестного исполнения международных обязательств.

Медведев заявил, что для проведения новых переговоров необходимо соблюдать новые принципы по двум правовым аспектам. Он отметил, что теперь стоит признать самоопределение народа бывших территорий Украины, а также бывших республик Донбасса, которые отражены во внутреннем праве России, включая Конституцию.

Вторым условием Медведев отметил выработку специальных международных норм, которые рассчитаны на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте допустил восстановление отношений Европы с Россией. В ходе мероприятия Атлантического совета Рютте сделал заявление, что в случае проведения мирных переговоров и успешного их завершения Европе придется налаживать отношения с Россией. Он также отметил, кому необходимо принимать решение о начале мирных переговоров.

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