Премьер Нидерландов допустил восстановление отношений Европы с Россией

Фото: ТАСС/АР/Peter Dejong

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте допустил восстановление отношений Европы с Россией, сообщает РБК.

В ходе мероприятия Атлантического совета Рютте сделал заявление, что в случае проведения мирных переговоров и успешного их завершения Европе придется налаживать отношения с Россией. Он также отметил, кому необходимо принимать решение о начале мирных переговоров.

"Только один человек может принимать решение о мирных переговорах – это президент Украины, а также украинское правительство и украинский народ", – сказал премьер-министр.

Рютте привел аналогию, как если бы он позвонил президенту США Джо Байдену и предложил провести переговоры с канадцами и мексиканцами. По словам премьера, от Байдена последовал бы отказ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Киева о готовности к мирным переговорам, отметив, что принятые на Украине законы говорят об исключении такой возможности. Песков напомнил, что Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров.

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