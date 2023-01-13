В МИД России заявили, что переговоры с Украиной должны проходить без посредников

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Переговоры России с Украиной в случае их возобновления будут прямыми и без посредников. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом", – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что западные посредники зачастую пытаются влиять на ход переговоров, преследуя собственные цели. Полищук напомнил, что переговоры, проводившиеся в прошлом году, были именно прямыми.

Дипломат также добавил, что российская сторона ценит предоставление другими странами площадок для переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспектив для мирных переговоров с Украиной пока нет. Он уточнил, что на Украине на законодательном уровне запрещено проводить какой-либо диалог с российской стороной.

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