17 января, 21:35Политика
В Киеве озвучили условия для начала переговоров с Россией
Фото: depositphotos/billperry
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что украинская сторона готова к диалогу с Россией только в случае, если он будет основан на принципах международного права. Об этом сообщает издание "Факты".
"Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов", – отметил он.
Среди таких принципов в Киеве назвали уважение к Уставу ООН, к территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права.
Никифоров подчеркнул, что при таких договоренностях украинская сторона серьезно рассмотрит возможность переговоров с Россией.
Ранее в МИД РФ заявили, что переговоры с Украиной должны проходить без посредников. Директор второго департамента стран СНГ Алексей Полищук уточнил, что западные посредники зачастую пытаются влиять на ход переговоров, преследуя собственные цели.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспектив для мирных переговоров с Украиной пока нет. Он уточнил, что на Украине на законодательном уровне запрещено проводить какой-либо диалог с российской стороной.
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