Украина законодательно исключает возможность переговоров с Россией – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Киева о готовности к мирным переговорам, отметив, что принятые на Украине законы, напротив, говорят об исключении такой возможности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров", – сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова к диалогу с Россией, если он будет основан на определенном количестве принципов. Среди них Никифоров назвал уважение к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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