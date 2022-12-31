Американский эксперт рассказал о пяти сценариях начала новой мировой войны

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Вероятность новой мировой войны значительно выросла к 2023 году, а начаться она может из-за пяти факторов. Возможные сценарии глобального конфликта назвал эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.

"В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны", – заявил он.

Фарли считает, что одной из точек старта глобального конфликта может стать конфликт на Украине. По его мнению, несмотря на малую вероятность прямого столкновения России и НАТО, эскалация остается возможной.

Другим возможным конфликтом, вызывающими опасения, эксперт назвал разногласия между США и Китаем по поводу Тайваня. Фарли считает, что в случае конфликта в регионе, в него окажутся втянуты США и Япония.

Эксперт напоминает и про конфликт Турции с Грецией. Несмотря на то, что обе страны являются союзниками по блоку НАТО, прошлые конфликты уже ставили страны на грань войны, уточняет Фарли.

По его словам, в глобальную войну может перерасти и конфликтная ситуация на Корейском полуострове. Он отмечает, что последние месяцы напряженность в регионе только возрастала.

Пятым сценарием мировой войны Фарли назвал столкновение Китая и Индии из-за территориальных разногласий.

Ранее о том, что мир стоит на пороге третьей мировой войны, высказался бывший польский лидер Александр Квасьневский. Он считает, что мир кардинально изменился с начала конфликта на Украине.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия приложит все усилия, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы. По его словам, ситуация на мировой арене сможет стабилизироваться только тогда, когда РФ получит необходимые гарантии безопасности.

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