Во Франции назвали поездку Зеленского в США возможным предвестником мировой войны

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты для переговоров с американским лидером Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны, считает экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Зеленский в Вашингтоне – великий альянс для третьей мировой войны. Давайте разоблачим этот обман и этих сумасшедших и будем искать мира в свободной стране", – написал французский политик в Twitter.

Филиппо считает, что лидерам Украины и США необходим конфликт мирового масштаба, чтобы "приумножить собственную славу", сохранить гегемонию доллара и уничтожить европейские страны.

21 декабря Зеленский посетил Вашингтон, где провел встречу с Байденом и выступил на совместном заседании обеих палат американского конгресса.

В ходе встречи Байден заверил Зеленского в продолжении поддержки Киева и дальнейшем укреплении обороноспособности страны. А также подтвердил планы Вашингтона поставить Украине батарею ЗРК Patriot.

Как сообщала ранее газета Washington Post, во время встречи между Байденом и Зеленским возникло расхождение во взглядах на будущее Украины. Журналист издания обратил внимание, что украинский лидер 11 раз употребил словосочетание "абсолютная победа Украины", при этом Байден сопротивлялся риторике "тотальной победы".



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