Переводчица Зеленского перепутала слова и попросила у США денег на "преступления" Киева

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом переводчица прибывшего в Вашингтон лидера Украины перепутала слова и попросила США профинансировать "преступления" Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместо country, что переводится как "страна", женщина сказала crimes, или на русском "преступления".

"Я надеюсь, что конгресс одобрит финансовую помощь для наших "преступлений", – прозвучало обращение переводчицы Зеленского.

При этом личный переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко сообщил, что ошибки в переводах при переговорах первых лиц государств не являются критичными. По его словам, оговорки часто встречаются у молодых специалистов из-за волнения.

Встреча лидеров двух стран состоялась 21 декабря. В ходе нее Байден заверил Зеленского в продолжении поддержки Киева и дальнейшем укреплении обороноспособности страны. В новый пакет военной помощи Украине США включили ЗРК Patriot.



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