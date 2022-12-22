Клинцевич рассказал, для чего Вашингтону нужен Зеленский

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал, для чего президент Украины Владимир Зеленский нужен Вашингтону. Об этом сообщает "Радио 1".

По его словам, США используют украинского лидера, чтобы легализовать открытую войну против РФ.

"Мы понимаем, что против нас выступают страны НАТО. Сейчас Зеленский находится в США, где он получит серьезную моральную поддержку и различные почести, несмотря на то что он уже давно превращен в обезьяну или клоуна, которого держат только для того, чтобы легализовать открытую войну против России", – рассказал Клинцевич.

По его словам, очередная помощь Вашингтона Киеву направлена на ослабление России в целом.

Клинцевич уточнил, что на сегодняшний день 85–90% техники, вооружения и боеприпасов составляют не украинские ресурсы, а предоставленные странами Североатлантического альянса.

При этом он отметил, что в таких условиях российские военнослужащие под командованием генерала армии Сергея Суровикина занимают активную оборону, которая переходит в наступление.

Встреча Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена в Вашингтоне состоялась 21 декабря. В ходе нее американский лидер заявил, что США намерены продолжить укрепление обороноспособности страны и сообщил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи с ЗРК Patriot.

Визит Зеленского в Вашингтон прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, встреча Зеленского и Байдена не продемонстрировала реальных призывов к миру. Помимо этого, по словам представителя Кремля, поездка Зеленского подтвердила продолжение линии войны США с Россией до последнего украинца.

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