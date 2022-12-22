Зеленский не сумел достичь важной цели своей поездки в США – СМИ

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Украинский лидер Владимир Зеленский не сумел договориться с президентом США Джо Байденом о поставках более современного наступательного вооружения в ходе своего визита в Штаты. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, в Пентагоне Зеленскому заявили, что Вооруженные силы Украины имеют достаточное количество танков, отказав ему в предоставлении M1 Abrams. Также американские военные отметили, что более современные танки слишком сложны в эксплуатации и обслуживании.

"Зеленскому было важно использовать харизму, чтобы донести до американских законодателей, что конфликт на Украине – это действительно борьба за демократию. Однако все указывает на то, что он едва ли в этом преуспел", – сказал неназванный высокопоставленный сотрудник администрации Байдена.

Также, по его словам, Белый дом попытался обсудить позицию Зеленского относительно возможных переговоров с Россией с целью ускорения начала дипломатического процесса. Источник пояснил, что Вашингтон готов помочь Киеву занять максимально сильную позицию в диалоге с Москвой.

21 декабря президенты Соединенных Штатов и Украины провели встречу. После этого Зеленский выступил на совместном заседании обеих палат американского конгресса. Его речь длилась около получаса и состояла в основном из лозунгов о лидерстве Штатов и уверенности в "победе Украины".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Зеленский попросил у американского конгресса танки и самолеты

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!