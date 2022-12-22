Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал визит Зеленского в США

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США подтверждает, что примирительные высказывания американской администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Москвой являются пустым звуком, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По мнению дипломата, поездка Зеленского в Соединенные Штаты была "срежиссирована в голливудском стиле".

"Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки, по сути, объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против нашей страны. До полной победы над нами", – приводятся слова посла в телеграм-канале дипведомства.

Антонов указал, что администрация США бросает колоссальные ресурсы и возможности, чтобы реализовать маниакальную идею "победы над русскими на поле боя". Дипломат уверен, что ни Вашингтон, ни Киев не готовы к миру.

"На Соединенных Штатах лежит вся полнота ответственности за развязывание украинского конфликта в 2014 году. Все эти годы Вашингтон упорно не обращал внимания или делал вид, что не замечает бесчеловечных преступлений киевского режима", – отметил он.

Антонов предупредил, что провокационные действия США ведут невообразимым последствиям. Речь в том числе идет об обещании Байдена поставить Киеву ЗРК Patriot.

В среду президенты Соединенных Штатов и Украины провели встречу. После этого Зеленский выступил на совместном заседании обеих палат американского конгресса. Его речь длилась около получаса и состояла в основном из лозунгов о лидерстве Штатов и уверенности в "победе Украины".

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