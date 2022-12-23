Зеленский убеждал конгрессменов в возможности победы над Россией – СМИ

Фото: AP/Carolyn Kaster

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе однодневного визита в Вашингтон пытался убедить власти США в возможности полной победы над Россией. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

"Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями, пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу в войне", – указано в публикации.

Как отмечает издание, в частном порядке должностные лица выражают сомнения в подобном исходе противостояния.

Собеседники Washington Post отмечают, что поездка Зеленского была попыткой перед зимними боестолкновениями заручиться поддержкой тех законодателей и американцев, которые настроены наиболее скептически.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря. В ходе беседы с ним американский лидер Джо Байден заявил, что США предоставят Украине батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также оба президента выступили на пресс-конференции.

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