Зеленский не смог договориться в США о поставках танков и истребителей – СМИ

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Во время посещения Соединенных Штатов у президента Украины Владимира Зеленского не получилось договориться о поставках Киеву танков, дальнобойных ракет и иного нужного ему вооружения, сообщают аналитики издания The New York Times (NYT).

В материале отмечается, что Зеленскому пообещали оказать очередную многомиллиардную помощь, однако украинскому лидеру не удалось склонить своих коллег к получению истребителей или высокоточных ракет с высокой дальностью.

По мнению журналистов, посещение Штатов помогло Киеву получить транш в 50 миллиардов долларов в 2023 году. Эксперты утверждают, что глава страны все еще может претендовать на ту поддержку, которую действительно хотят киевские власти. Это связано с тем, что Белый дом лоялен к Украине.

21 декабря украинский лидер посетил столицу США. Он принял участие во встрече с американским лидером Джо Байденом.

Зеленский выступил с речью на совместном собрании обеих палат конгресса Штатов. В результате переговоров Байден пообещал, что Белый дом предоставит Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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