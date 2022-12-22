Политолог объяснил, почему визит Зеленского в США не повлияет на ход СВО

21 декабря президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне. Глава Белого дома в очередной раз выразил свою поддержку и выделил пакет военной помощи, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. Расскажем, что говорят о визите украинского лидера по обе стороны океана и как поездка в Вашингтон может повлиять на дальнейший ход СВО.

Визит в стиле милитари

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

В Вашингтон Зеленский прилетел на самолете ВВС США. Для поездки он не стал менять привычный для последних месяцев образ: перед одетым в классический костюм Джо Байденом президент Украины появился в кофте цвета хаки с гербом своей страны и армейских штанах. До закрытых переговоров глава Белого дома вновь публично поддержал своего коллегу и выступил против действий России.

После президенты выступили перед журналистами. В частности, Байден озвучил за Зеленского, что тот "открыт для достижения мира". Президент США сказал это, повернувшись в сторону украинского лидера, который утвердительно кивнул.





Джо Байден президент США Вы дали понять, что он [президент России] открыт для продолжения. Позвольте мне сказать иначе. Он не открыт, но вы открыты для достижения мира. Вы открыты для достижения справедливого мира.

В то же время США приняли решение передать Киеву батарею ЗРК Patriot. По словам Байдена, теперь американцам предстоит научить украинских военных ею пользоваться. При этом президент США убежден, что поставки Patriot не будут шагом к эскалации, так как это не наступательное, а оборонительное вооружение.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, в который и войдут комплексы Patriot. В этот же день Белый дом опубликовал распоряжение Байдена о выделении Киеву дополнительной военной помощи в размере до 1 миллиарда долларов.

На пресс-конференции Байден снова допустил ряд оговорок. В частности, он не смог выговорить фамилию президента Украины и назвал его Беленским. Кроме того, Байдену не далась фраза Ukrainian people, что переводится как "украинский народ", и он произнес словосочетание Uranian people – "народ Урана".

После пресс-конференции Зеленский выступил с примерно получасовой речью в конгрессе США. В основном президент Украины говорил о лидерстве Штатов и победе своей страны. Присутствующие не раз аплодировали ему стоя. В конце Зеленский подарил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси флаг Украины, подписанный военнослужащими ВСУ.

Он признался, что доволен итогами визита. Украина и США достигли уровня настоящего союза, написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Красивая форма, но пустое содержание?

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

В Кремле следили за переговорами Джо Байдена и Владимира Зеленского, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил сожаление, что никаких шагов по урегулированию ситуации в итоге не прозвучало.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Пока можем констатировать с сожалением тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России.

Слова американских властей о желании не вступать в прямой конфликт с Москвой – пустой звук, убежден посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки, по сути, объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против нашей страны. До полной победы над нами", – заявил Антонов.

США бросили все силы и ресурсы на маниакальную идею "победы над русскими на поле боя". Это говорит о том, что ни Вашингтон, ни Киев не готовы к мирному диалогу, подчеркнул посол.

Западная пресса отнеслась к итогам визита Зеленского скептически. По данным Washington Post, президент Украины не смог убедить Байдена поставить более современное наступательное вооружение. Более того, через несколько часов после визита Зеленского в сенате США отложили голосование о выделении Киеву военной помощи на 45 миллиардов долларов.

Издание Politico обратило внимание, что во время выступления Зеленского в конгрессе ряд представителей Республиканской партии не присоединились к всеобщим овациям украинскому президенту. По мнению газеты, они не готовы пообещать Киеву дальнейшее бесперебойное финансирование и требуют усилить контроль за перечисляемыми деньгами.



В Британии журналист Хэмиш де Бреттон-Гордон в своей статье для The Telegraph посчитал, что поездка в Вашингтон говорит об усталости некоторых стран от украинского конфликта. Поэтому Зеленский решил покинуть страну и активизировать усилия по получению военной помощи, убежден автор издания.

Что ездил, что нет

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Поставка Украине ЗРК Patriot со стороны США совершенно не изменит ход специальной военной операции. Об этом Москве 24 заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН США передают всего лишь одну батарею. Скорее всего, ее поставят в Киеве, но она сможет его прикрыть лишь отчасти. При этом к Patriot всегда было много вопросов касательно эффективности.

"Эти ЗРК десятилетиями стоят в Японии. Вот хоть бы раз эта система перехватила ракету, которая летит со стороны Северной Кореи. Кроме того, она сверхдорогая – один пуск стоит три миллиона долларов, сама батарея обходится в миллиард. Чтобы выиграть сражение, нужно много оружия, оно должно быть эффективным и недорогим. Patriot это вообще не касается", – сказал Блохин.

Несмотря на дружескую атмосферу во время визита в Вашингтон, Зеленский, по сути, не добился желаемых результатов. "Понятно, что он хотел еще какие-то более продвинутые системы. Но что еще США могут поставить круче Patriot? Стратегические бомбардировщики B-1 или B-2? Но тогда это была бы точка невозврата", – отметил эксперт.

В заявлениях о мирных переговорах важно учитывать, что предлагает Запад и заинтересована ли Россия вести диалог на этих условиях.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Запад использует переговорный процесс как способ сохранения Зеленского и Украины дееспособными. Им нужно это, чтобы затянуть конфликт.

"Меркель недавно сказала, что Минские соглашения были необходимы, чтобы взять паузу и перевооружить Украину, сделать ее более сильной. Поэтому переговоры – это уловка и способ навешать нам лапши на уши", – подчеркнул он.

Россия на визит Зеленского в Вашингтон уже ответила поездкой зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Пекин. Так наша страна показала, что не находится в изоляции, у нее крепкие тылы и надежные союзники, заключил политолог.