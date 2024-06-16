Корреспондент Никита Цицаги погиб в результате атаки ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "NEWS.ru | Новости"

Корреспондент News.ru Никита Цицаги погиб в результате атаки украинских дронов в ДНР. Об этом издание написало в телеграм-канале.

"Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж", – говорится в публикации.

Издание выразило соболезнования родным и близким погибшего корреспондента.

Ранее оператор телеканала НТВ Валерий Кожин скончался от травм, полученных при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ. Врачи пытались спасти его в течение нескольких часов, однако ранения оказались несовместимы с жизнью.

В свою очередь, военкора Алексея Ивлиева, который тоже попал под обстрел, смогли стабилизировать и прооперировать. Из-за ранения он лишился руки.

