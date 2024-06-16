Площадку для выгула собак обустроили в Москворечье-Сабурове

Фото: пресс-служба Комитета государственного строительного надзора города Москвы

Работы по обустройству площадки для прогулок с домашними питомцами площадью 560 квадратных метров завершились в столичном районе Москворечье-Сабурово, рассказал председатель комитета государственного строительного надзора города Антон Слободчиков.

"Здесь установлены классические барьеры и стойки разной высоты для прыжков, качели-балансир, платформа с наклонными спусками, вышка со ступенями, а также тренировочные устройства "труба", "змейка" и "лабиринт", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Общественная территория находится на территории нового ЖК, расположенного в 5-м корпусе дома 25 в Каширском проезде. Площадка огорожена сеткой, вдоль нее высажено более 700 кустарников, включая дерен, спиреи, иргу и декоративный виноград.

"Площадки для выгула животных постепенно трансформируются, становясь более комфортными как для питомцев, так и для их хозяев", – отметил главный архитектор Москвы, первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Производителем оборудования для площадки, по данным Кузнецова, является отечественная фирма, которая специализируется на разработке конструкций для дрессировки собак профессиональными кинологами.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в 2024 году на юге столице обустроят 4 территории. Одной из них станет общественная зона вдоль водоемов в Народном парке вдоль районов Чертаново Южное и Центральное.

