Сенат США отложил процедуру по выделению помощи Киеву – СМИ

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Голосование в сенате США по выделению военной помощи Киеву в размере 45 миллиардов долларов отложили через несколько часов после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает агентства Bloomberg.

Планы по голосованию отложили после отклонения демократами предложения сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, которая требует дополнительного финансирования для соблюдения ограничений по COVID-19 при пересечении южной границы страны.

Этот закон предполагает перераспределение расходов на следующий год, что дает Республиканской партии шанс уменьшить расходы и сократить помощь Украине.

Ранее, во время визита Зеленского в США, американский лидер Джо Байден пообещал предоставить Украине батарею ЗРК Patriot. Он также отметил, что Вашингтон обучит украинских военных использовать такое вооружение. При этом он добавил, что поставка Киеву ЗРК Patriot якобы не повлечет за собой эскалации напряженности.



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