В США допустили, что Белый дом поступит с Украиной так же, как с Афганистаном

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Соединенные Штаты могут начать действовать в своих интересах в отношении Украины, как это было при выводе американских войск из Афганистана, считает американский журналист Харлан Ульман.

"На каком-то этапе США будут действовать в своих интересах, возможно, как поступила администрация (экс-президента Дональда. – Прим. ред.) Трампа на переговорах о выводе войск из Афганистана с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), а не с афганским правительством", – написал он в своей статье для издания The Hill.

По мнению Ульмана, некоторые представители Пентагона расценивают конфликт на Украине как битву "большой России против маленькой". Автор уверен, это означает, что в случае затяжного конфликта Киев вряд ли сможет одержать победу над сильной Москвой.

Журналист также считает, что поддержка Украины со стороны США и НАТО заключается в предоставлении ей военной помощи, которой будет достаточно только для обороны и выживания, но не для "изгнания России со всех или большей части территорий в Крыму и на Донбассе".

"И хотя США и НАТО твердо договорились о поддержке Украины, сохранится ли эта сплоченность, если конфликт будет продолжаться длительное время?" – говорится в публикации.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины затрудняют логистику ВСУ и таким образом приближают поражение Киева.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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