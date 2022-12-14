Затягивание конфликта на Украине обернется поражением для Киева и Запада – СМИ

Фото: Минобороны РФ

Затягивание конфликта на Украине на зимний период может привести к поражению Киева и его западных союзников, написал обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.



"Если конфликт на Украине затянется на зимний период, ситуация может сложиться неблагоприятно для израненной Украины, страдающей от нехватки энергоресурсов Европы и все более отвлекающегося от темы Вашингтона – Киев и Запад будут сломлены", – отметил обозреватель.

Он выразил мнение, что бойцы ВСУ устали от тяжелых сражений, а для президента Украины Владимира Зеленского тактика выжидания скрывает опасность.

В материале также говорится, что западным странам постепенно надоедает помогать Украине, а выступающие за мирное решение конфликта только и ждут "передышки".

Автор статьи добавил, что неуверенность растет и в США. Речь идет о военной помощи Киеву, которую будет готова предоставить палата представителей с республиканским большинством в будущем году.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер заявил, что Вашингтон побуждает Зеленского прийти к компромиссу с Россией на вероятных переговорах. Он отметил, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что Украина должна сама определить свою судьбу. Однако, по словам Снайдера, Белый дом поменял стратегию.

До этого зарубежные СМИ сообщали, что президент США Джо Байден призывает Зеленского к переговорам с РФ. Как заявил сотрудник Школы международных исследований Джона Хопкинса Джозеф Иоффе, подобными действиями США пытаются обезопасить себя от вовлечения в "смертельный конфликт".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!