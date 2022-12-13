Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Фото: Минобороны РФ

С учетом новых реалий речи о выводе до конца года российских войск из Украины идти не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время. Эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты", – цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что новые субъекты вошли в состав РФ в результате референдумов, а также подчеркнул, что без признания этого факта Киевом дальнейшее продвижение в вопросе урегулирования невозможно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил три шага которые, по его мнению, позволят завершить конфликт и обеспечить мир в стране. Один из них предполагает реализацию озвученных им на саммите G20 в ноябре.

Предложенная украинским лидером формула мира состоит из 10 пунктов и включает освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, прекращение боевых действий и ряд других положений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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