Москва не видит положительных перспектив для переговоров по Украине – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Российская сторона одобряет слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что итогом урегулирования конфликта на Украине должен стать справедливый и долгосрочный мир, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

При этом пресс-секретарь президента РФ указал, что Москва не наблюдает положительных перспектив для переговоров для снижения эскалации.

Ранее Блинкен заявил, что переговоры с российской стороной возможны, если РФ покажет свою заинтересованность. По его мнению, на сегодняшний день Москва не готова к такому процессу.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден, комментируя ситуацию, отметил, что готов обсудить с РФ урегулирование конфликта, а именно завершение боевых действий на Украине.

В Кремле на эти заявления отреагировали, подчеркнув, что спецоперация продолжится, пока не будут достигнуты все ранее поставленные цели. Песков назвал предпочтительным путем достижения цели – мирные и дипломатические средства.



Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

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