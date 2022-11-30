Белый дом объяснил отказ поставлять Киеву оружие большой дальности нежеланием эскалации

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Соединенные Штаты не будут поставлять Украине оружие большей дальности, так как из-за этого ситуация может только ухудшиться, заявил представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Мы также заявляли – и не оправдывались за это – о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации в этой войне, сверх того насилия, которому уже подверглись украинцы и Украина как страна", – цитирует его ТАСС.

При этом Кирби подчеркнул, что американская сторона ежедневно находится в тесном контакте с Киевом и старается решать вопросы относительно оборонного потенциала страны и удовлетворения ее нужд.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не планируют признавать Россию "государством – спонсором терроризма", так как из-за этого другие страны не смогут помогать гражданам Украины. Кирби подчеркивал, что такой шаг может "связать руки международному сообществу".

Отношения РФ и США осложнились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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